Streit am "Mad Max"-Set: Charlize Theron brauchte Schutz vor "aggressivem" Tom Hardy

FĂĽr den Film "Mad Max: Fury Road" (2015) standen Charlize Theron und Tom Hardy gemeinsam vor der Kamera. 2016 wurde der vierte Teil des Dystopie-Klassikers mit sechs Oscars ausgezeichnet. Nun enthĂĽllten ehemalige Crew-Mitglieder, dass zwischen Theron und Hardy am Set eine kĂĽhle Beziehung geherrscht habe, die im Zuge der Dreharbeiten in lautstarke Streitereien ausgeartet sein soll.

Theron und Hardy: Wilde Auseinandersetzungen am Set

In einem von Vanity Fair veröffentlichten Auszug aus dem Buch "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road" von Journalist Kyle Buchanan wird eine vermeintliche Situationen beschrieben, in der die angespannte Situation zwischen den beiden Hauptdarstellern am Set eskaliert sein soll. Theron und Hardy sollen brüllend aufeinander losgegangen sein. Die Streitereien hätten am Ende dazu geführt, dass Theron eine Produzentin dazu brachte, immer an ihrer Seite zu sein, um sie gegen ihren Dreh-Partner zu beschützen.