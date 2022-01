Sohn wächst als Mädchen auf: Charlize Theron teilt seltenes Foto ihrer Töchter

Am Donnerstag teilte die dreifache Oscar-Preisträgerin anlässlich des Geburtstages ihrer Mutter Gerda eine Reihe privater Fotos. Darunter einen seltenen Familienschnappschuss auf dem ihre Mama sowie ihre beiden Töchter bei einer gemeinsamen Wanderung zu sehen sind. Die Mutter der Schauspielerin lächelt und hat ihren Arm um Jackson gelegt, während August neben ihrer Schwester steht. Wer Jackson und August sehen möchte, muss sich allerdings etwas durchklicken - im Mittelpunkt steht nämlich eigentlich ihre Mama, der die Schauspielerin auch mit gemeinsamen Mutter-Tochter-Schnappschüssen huldigte.

"Heute hat meine Mutter Geburtstag", teilte Charlize Theron ihren Followern mit. "Ich wollte sie mit euch allen teilen, denn jeder, der sie kennt, weiß, wie unglaublich großartig es ist, in ihrem Sonnenlicht zu stehen. Sie ist WIRKLICH das Leben. Sie lacht lauter als alle anderen, die ich je getroffen habe. Sie ist eine großartige Tennisspielerin/Golferin/Wanderin UND eine begnadete Lästerantin! Sie ist direkt, sie ist ehrlich, sie ist lustig und sie wird dir zu jeder Tageszeit erklären wo es langgeht", so der Hollywoodstar in seiner rührenden Hommage an seine Mama.