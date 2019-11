Boulevardblatt-Klage: Herzogin Meghan äußert sich zu Gerüchten

Die Beziehung zu Thomas Markle

Laut britischen Medien (und auch laut Thomas Markle selbst) ist die Beziehung zwischen Vater und Tochter extrem zerrüttet. Markle Senior nahm beispielsweise nicht an der Hochzeit seiner Tochter teil. Es hieß, er sei nicht eingeladen gewesen und Meghan würde ihn seit ihrem Eintritt in die royalen Kreise zunehmend ignorieren. Dann wurde ein intimer Brief der Herzogin an ihren Vater von Mail on Sunday in Auszügen veröffentlicht. Meghan Anwälte weisen nun daraufhin, dass der Brief bewusst eingekürzt und verfälscht worden sei.