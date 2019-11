"Mobbing": Fürst Albert hat einen Rat für Prinz Harry

Family first

Bei dem Sportevent habe der Fürst auch die Chance gehabt, Harry einen Ratschlag mit auf den Weg zu geben. "Tu einfach das, was du tun musst, um deine Privatsphäre zu schützen", so Albert. Nach diesem Credo habe auch er selbst stets gehandelt. "Du musst dein persönliches Leben, deine Familie und deren Privatsphäre, so weit es geht und wann immer es möglich ist, schützen. Besonders wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, die Auftritte wahrnehmen muss. Das ist leichter gesagt, als getan. Und es ist besonders schwierig mit der britischen Presse, die so neugierig und hart ist. Nicht nur, was die Königsfamilie angeht, sondern auch bei anderen Prominenten", so der Fürst weiter.

Besonders hart sei es auch, jemanden in dieses Umfeld mitzubringen. Wie auch Harry, der die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle zur Herzogin machte, heiratete Fürst Albert bürgerlich. Er hat zwei Kinder mit der ehemaligen Olympia-Schwimmerin Charlène, die aus Südafrika stammt.