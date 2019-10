Warum die Queen trotzdem zu Meghan und Harry halten wird

Bekannte Situation

Auch wenn die Queen es - frei nach dem Motto "never complain, never explain" - bevorzugt, sensible Situationen innerhalb des Palastes zu behandeln, dürfe man laut Arbiter nicht davon ausgehen, dass sie nicht doch noch öffentlich eingreifen könnte. "Ich denke, die Queen stimmt zu, dass die Boulevardzeitungen unbestreitbar grausam waren. Es gab Belästigungen, es gab sexistische und fremdenfeindliche Berichte, und ich denke, die Königin ist sich dessen sehr bewusst. Sie jongliert schon seit 67 Jahren mit den Medien", so Arbiter weiter.

Mit Diana habe es, wie bereits erwähnt, eine vergleichbare Situation gegeben. "Vor vielen Jahren, als Diana mit etwas Ähnlichem zu kämpfen hatte, zitierte die Königin alle Zeitungsredakteure in den Buckingham Palace und bat sie, die Sache ruhen zu lassen", erinnert sich die Expertin. "Sie bat um eine Pause und die Redakteure stimmten zu. Doch eine Woche später fotografierten sie Diana im Bikini am Strand". Die Hände der Königin seien also zu einem gewissen Grad gefesselt, da sie die Medien natürlich nicht kontrollieren, sondern lediglich an deren Moral appellieren kann. Doch hinter den Mauern des Buckingham Palastes ist es nicht in ihrem Interesse, ihren Enkel und seine Frau wegen grausamer Berichterstattung leiden zu sehen. Vor allem, da die tragische Geschichte Lady Dis nach wie vor präsent ist.