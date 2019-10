Familienstreit: Prinz Charles hat endgültig genug

Der Streit zwischen den britischen Prinzen William (38) und Harry (34) schlägt immer höhere Wellen. Nachdem Harry und seine Frau Meghan (38), die Herzogin von Sussex, in einem Interview über den Familienstreit und ihren emotionalen Zustand auspackten, scheinen sich die Fronten immer weiter zu verhärten.

In der am Sonntag ausgestrahlten ITV-Dokumentation gab der Herzog von Sussex zu, dass es zu einer Verschärfung der Spannungen zwischen ihm und William gekommen ist. Meghan indes sagte, dass sie aufgrund der Diffamierungen durch die Presse "nur noch existieren, aber nicht leben" würde. Nun mischt sich auch Prinz Charles (70), Vater der beiden, in die Windsor-Krise ein - und ist alles andere als glücklich.

Prinz Charles tobt