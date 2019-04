Charles not amused: Familienstreit um Queen-Testament?

"Er glaubt, dass die Queen Meghan erst einmal besser kennenlernen sollte, bevor sie solch eine überhastete Entscheidung trifft. Er wirft seiner Mutter vor, mit ihrem Herzen statt mit dem Kopf zu denken", berichtet die Quelle des Klatschmagazins, die außerdem behauptet, dass die Königin von Meghan sehr angetan sei und sich oft für sie Zeit nehmen soll.

Wird Camilla vom Testament ausgeschlossen?

Ein Mitgrund für Charles' Missmut soll seine Befürchtung sein, seine Frau Camilla könnte bei der Erbaufteilung leer ausgehen.

Die Queen hatte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, kein Fan von Camilla zu sein. "Ich werde diese Frau in meiner Gegenwart nicht dulden", soll sie laut einem Royal-Briografen einmal gesagt haben, nachdem Charles Camilla 1970 bei einem Polospiel kennengelernt und sich in sie verliebt hatte. Mit aller Macht soll die Königin gegen eine Eheschließung zwischen Charles und seiner einstigen Jugendliebe interveniert haben.