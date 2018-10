Biograf beschreibt, wie Queen gegen Camilla intrigierte

Ab 2000 begann das Paar, gemeinsam in der Öffentlichkeit aufzutreten. 2002 ließ die Liberalisierung des Scheidungsrechts durch die Anglikanische Kirche eine Wiederheirat des geschiedenen Prinzen, jedenfalls in Form einer rein zivilen Eheschließung, als möglich erscheinen. Am 9. April 2005 heirateten Charles und Camilla Parker Bowles in der Windsor Parish Church of St. John Baptist. Im Anschluss an die zivile Trauung fand in der St. George’s Chapel in Windsor Castle eine kirchliche Segensfeier statt, der auch Queen Elizabeth II. und Prinz Philip beiwohnten.