"Unverschämte Ansprüche": Meghans Pilot quittiert den Dienst

Macht ganz den Eindruck, als hätte nun ein weiterer Angestellter aus dem Umfeld von Herzogin Meghan seinen Job an den Nagel gehängt. Medienberichten zufolge soll der Helikopterpilot der Königsfamilie seinen Dienst quittiert haben – was eine Stellenausschreibung auf der Palast-Webseite bestätigt.

Königlicher Pilot sucht das Weite

Was die hochschwangere Herzogin von Sussex (schon wieder) mit der Kündigung zu tun haben soll, will ein Palastinsider wissen. Dieser behauptet gegenüber dem Promiportal Radar Online, dass Harrys Frau den Piloten regelmäßig für Botenflüge in Anspruch genommen haben soll.

Angeblich habe der Pilot andauernd Essen einfliegen müssen, um die Schwangerschaftsgelüste der Prinzengattin zu befriedigen. Auch Prinz Harry soll regelmäßig eigenwillige Snacks für seine Frau bestellt haben. Der ausgebildete Elitepilot sei sich vorgekommen, wie ein "fliegender Lieferservice, der 24/7 auf Abruf stehen muss", heißt es.