Warum Meghan am Tag der Geburt nicht mit Baby auftreten wird

Der Palast wolle aber keine Auskunft darüber geben, ob Meghan bereits ins Spital eingecheckt ist. Sowohl Prinzessin Diana als auch Herzogin Kate brachten ihren Nachwuchs im Lindo Wing des St. Mary’s Hospitals in London zur Welt. Eine Tradition mit der Herzogin Meghan offenbar brechen will.

Jüngsten Berichten zufolge wünsche sich die ehemalige Schauspielerin eine Hausgeburt im intimen Rahmen gewünscht. Wie einst die Queen ihre Kinder in den eigenen vier Wänden zur Welt brachte, wolle auch die 37-Jährige ihr Kind in ihrem neuen Heim, dem Frogmore Cottage in Windsor, zur Welt bringen. Bestätigt wurden diese Berichte bislang aber nicht.