Meghan: Wieso nun auch ihr Bodyguard das Weite sucht

Dianas ehemaliger Bodyguard hatte danach gegen Meghans Sicherheitsteam Vorwürfe erhoben. "Der Fidschi-Besuch der Herzogin von Sussex gibt Anlass dazu, an den Sicherheitsvorkehrungen zu zweifeln", hatte Ken Wharfe in einem Interview behauptet. "Es hätte einen genauen Ein- und Ausgang geben müssen, entweder mit einem Seil oder mit Barrieren und zusätzlicher Sicherheit."

Darüber, dass Herzogin Meghans Extrawünsche ihr Personal an seine Grenzen treiben sollen, wurde in den vergangenen Monaten bereits viel gesprochen. Die Security-Beauftragte ist nicht die erste Angestellte, die nach einer kurzen Zeit im Dienst der Ex-Schauspielerin gekündigt hat. So haben bereits Meghans persönliche Assistentin Melissa Toubati und Meghans und Harrys Privatsekretärin Samantha Cohen ihren Job an den Nagel gehängt.