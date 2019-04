Meghan und Harry verärgern Personal in Windsor

"Wir befürchten, dass wir bald gesagt bekommen, dass wir auch nicht mehr Cricket spielen dürfen oder Bowlen", so ein weitere Mitarbeiter. "Es ist abscheulich."

Aus Sicherheitsgründen ist die Entscheidung der werdenden Eltern gewiss zu verstehen. PR-Technisch aber vielleicht kein allzu smarter Schachzug. Immerhin wird der hochschwangeren Herzogin ohnehin schon nachgesagt, sie sei nicht gerade pflegeleicht. Was das Paar nicht besonders freuen dürfte: Ihr Personal hat Meghan und Harry mittlerweile einen neun Spitznamen verpasst: NIMBYs – Not in Meghan’s Back Yard (in etwa: Nicht in Meghans Bereich).

Ein ranghoher Windsor-Mitarbeiter betreibt nun Imagekorrektur. Die Entscheidung hätten nicht Meghan und Harry getroffen, sondern der Leiter von Schloss Windsor, lautet seine Erklärung.