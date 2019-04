Ist Baby Sussex schon da? Hofsprecher gibt Auskunft

"Wir werden zu gegebener Zeit erfahren, wann das Baby geboren wurde. Harry und Meghan machten sehr deutlich, dass die Geburt privat ablaufen soll", so Arbiter weiter, der außerdem erklärte: "Es wird keine Vorankündigungen geben und sie werden jegliche Details erst veröffentlichen, wenn sie die Zeit hatten, sich an ihr Leben zu dritt zu gewöhnen. Die Geburt wird, genau wie sie sagten, Ende April, Anfang Mai sein und wir müssen bis dahin de Füße stillhalten."

Die Herzogin von Sussex hatte am 19. März ihren letzten offiziellen Auftritt vor der Geburt des Babys absolviert. Damals besuchte sie zusammen mit Prinz Harry das New Zealand House in London, um den Opfern der Terrorattacke in Christchurch, Neuseeland, zu gedenken.

Bilder von Meghans letztem Auftritt