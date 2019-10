Ein 2000 Jahre altes Krönungsritual

Als österreichischer Politiker kann man in Japan leicht punkten: Alle lieben hier die Wiener Philharmoniker und die Sängerknaben. So auch der neue japanische Tenno Naruhito. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat das Kaiserpaar beim abendlichen Bankett zu einem Wien-Besuch eingeladen. Dieser finde hoffentlich noch in seiner jetzigen Amtszeit in der Hofburg statt, sagte er zu Journalisten.

Davor – nach japanischer Zeit um 13 Uhr – ging die Krönungszeremonie über die Bühne. Wie immer war das auch ein Stelldichein des Hochadels: Vertreter aus allen europäischen Königshäuser zeigten sich, unter anderem der britische Prinz Charles und Schwedens König Gustaf. Repräsentanten aus fast 200 Ländern waren angereist – als Zeichen der Wertschätzung Japan gegenüber, wie Van der Bellen betonte. Hotels, Flüge und Sicherheitspersonal in Tokio waren dieser Tage ausgebucht.