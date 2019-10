Fürst Albert II. wurde in Wien mit Friedenspreis geehrt

Ein großes Sicherheitsaufgebot herrschte am Samstag in der Wiener Innenstadt: 30 Securitys plus Abordnungen der österreichischen und monegassischen Polizei sorgten dafür, den hohen Besuch bestmöglich zu schützen. Der Fürst von Monaco, Albert II., kam in die österreichische Hauptstadt, um die Ehrung „Flame of Peace“ (Flamme des Friedens) höchstpersönlich entgegenzunehmen.