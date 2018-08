Fürst Albert: "Bin ausgelaugt, brauche dringend eine Auszeit"

Der Fürst gilt als Workaholic, der mindestens zehn Stunden am Tag, nicht selten sogar mehr, arbeitet.

"Zehn Stunden am Tag in Meetings zu verbringen, ist für mich normal. Und wenn du kleine Reisen hier und da hinzuzählst so wie drei bis vier Stunden bei Events am Abend. Mach das für ein paar Monate und es ist auf Dauer zu viel."