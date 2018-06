Fürstin Charlène von Monaco: "Das Hofprotokoll erstickt mich"

Und genau da fängt das Problem an. Nicht genug, dass man als Fürstin ohnehin schon unter medialer Dauerbeobachtung steht, ewig mit der unerreichten Hollywoodschönheit, Fürstin Grazia Patricia (†1982) verglichen wird, kommt auch noch ein äußerst strenges Hofprotokoll hinzu. Nun sprach Charlene in einem Interview mit dem südafrikanischen Magazin Rooi Rose ungewohnt offen über ihre jahrelangen Probleme am monegassischen Hof. Dabei wollte sie doch eigentlich seit Kindertagen immer nur eines: Schwimmen!

Protokoll, Protokoll

"Mein Einzug in den Palast war anfangs ein Schock für alle. Die letzte Fürstin war Gracia Patricia . Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und hatte niemanden, der mir helfen konnte. Es gab so viele Erwartungen und Ansprüche an mich. Wie man sein soll, wie man reden soll, wie man sitzt und wie man sich verhält. Man kann es kaum richtig machen. Protokoll, Protokoll! Es erstickte mich fast und war schwierig – und ist es auch nach sieben Jahren noch", so die Mutter der süßen Zwillinge Jacques und Gabriella (3).