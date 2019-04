Warum Fürst Alberts uneheliche Kinder miteinander verreisen

Tochter über Albert: "Er hat so ein großes Herz"

Tochter Jazmin, die ihren Wohnsitz in New York hat, besucht ihren Vater mindestens zweimal jährlich in Monaco. "Mein Vater ist eine unglaubliche Person. Er hat so ein großes Herz", schwärmt Jazmin über Albert.

Genau wie ihr Vater engagiert sie sich sozial und gründete mit seiner Hilfe eine Stiftung, die Schulbedarf und medizinische Geräte für einige Dörfer auf den Fidschi-Inseln finanziert.