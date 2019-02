Anlässlich der diesjährigen Oscar-Verleihung postete Fürst Alberts uneheliche Tochter Jazmin Grace Grimaldi eine rührende Hommage an ihre verstorbene Großmutter, die ehemalige Schauspielerin und spätere Fürstin von Monaco Grace Kelly.

Hommage an Grace Kelly

"Meine Großmutter war eine talentierte Schauspielerin und ein wunderbarer Mensch von innen und außen. Ich hoffe, in ihre Fußstapfen zu treten und trotzdem meinen eigenen Weg zu definieren. Wenn sie es kann, kann ich es auch! Ich kann mir nicht helfen, aber bei jeder Oscarverleihung denke ich an Grace Kelly und zolle ihr Respekt dafür, dass sie ihre Träume verfolgt hat", schrieb die 26-Jährige über Grace Kelly, die 1955 mit einen Academy Award für ihre Darstellung im Film "Ein Mädchen vom Lande" geehrt worden war.

Von einer großen Karriere in Hollywood kann die in New York lebende Jazmin Grace aktuell aber nur träumen. Seit Jahren schon feilt die 26-Jährige an ihrem Durchbruch als Schauspielerin. Namhafte Rollen blieben bisher jedoch aus.