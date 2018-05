Der strikte Speiseplan der Herzogin Meghan

Schön langsam sollte man meinen, die Euphorie um die royale Hochzeit von Harry (33) und Meghan (36) sollte abgeklungen sein und man wisse eh schon alles über die neue Herzogin. Aber nein, nun enthüllte das Livestrong-Magazin auch noch, was die ehemalige Schauspielerin den ganzen Tag über so isst. Die Informationen beziehen sie teilweise von früheren Interviews der Ex-"Suits"-Darstellerin als auch von mitteilungsbedürftigen Palast-Insidern.

Was bei Herzogin Meghan auf den Teller kommt

So soll sie mit einem warmen Glas Wasser mit einer frischen Zitrone in den Tag starten und im Laufe des Vormittags einen grünen Smoothie aus Zutaten wie Spinat, Avocado, Apfel oder Ingwer trinken. Mittags gibt’s dann Suppen (wie etwa asiatische Kokos-Pilz-Suppe oder Brokkoli mit Dill) oder Eintöpfe und am Abend genießt die Herzogin von Sussex angeblich Pasta – aber nicht etwa kalorienreiche Weizen- oder Dinkelnudeln. Sie zaubert aus Gemüse wie Zucchini oder Karotten einfach die gesunde Alternative dazu.