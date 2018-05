Verwirrung um Harrys & Meghans Honeymoon

Ihre Afirka-Traumreise könnte den beiden demnach verwehrt bleiben. Denn wie britische und amerikanische Medien nun berichten, sollen Harry und Meghan ihre Flitterwochen nun doch in Kanada verbringen. Laut TMZ sollen die Frischvermählten in einer Hütte der Fairmont Jasper Park Lodge in Alberta einquartiert werden. "Das Resort hat für Meghan und Harry einige Gegenstände und Nettigkeiten bestellt, die es normalerweise nicht bereit hält. Es ist unklar, wann genau sie ankommen werden, aber uns wurde gesagt, dass beide, die britischen und die kanadischen Sicherheitskräfte, involviert sein werden, wenn sie es tun", behauptet ein Insider.

Ob Harry und Meghan ihre Pläne nach bekanntwerden des neuen Reiseziels nun erneut ändern müssen, wird sich aber erst zeigen. Vielleicht handelt es sich bei dem Verwirrspiel um ihre Flitterwochen aber auch nur um ein geschicktes Ablenkungsmanöver, damit sie ungestört verreisen können. Immerhin wollen Harry und Meghan während ihrer Turtel-Auszeit inkognito bleiben.

"Wenn die beiden verreisen, werden für sie Codenamen benutzt, damit niemand der Beteiligten einen digitalen Fußabdruck hinterlässt. Das Paar hat während ihrer Hochzeit so viel mit den Menschen geteilt und nun ist es an der Zeit, dass sie ihre Privatsphäre genießen können. Das haben sie sich verdient", erklärt Royal-Experte Scobie.