Nanny-Chaos auf Frogmore Cottage: Deswegen ist Meghan so wählerisch

Vor wenigen Tagen sprach sich in der britischen Presse herum, dass Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) bereits die dritte Nanny verloren haben sollen. Und das nach einer kleinen Wellen von Personal-Abgängen, angeblich verursacht durch die herrische Art der ehemaligen Schauspielerin.

Einfacher Grund

Während einige also vermutet haben, dass es daran liegen könnte, dass Meghan "schwierig" oder "kontrollierend" ist, könnte es tatsächlich auch einen sehr praktischen Grund dafür geben.

"Es gab Gerüchte, dass sie bereits drei von ihnen [den Nannys, Anm.] verloren haben, ich glaube nicht unbedingt, dass dies der Fall ist", verrät die königliche Kommentatorin Angela Mollard im Podcast New Idea Royals.

"Ich denke, was wahrscheinlich passiert ist, ist, dass sie eine Nachtschwester hatten, um sie durch diese frühen Phasen zu bringen." Wenn es hingegen um eine Vollzeit-Nanny für Archie geht, so Mollard, könnten die jungen Eltern vielleicht einfach noch nicht die richtige Dame gefunden haben. Gegen eine traditionelle "Norland Nanny" hatte Meghan sich schließlich von Beginn an ausgesprochen.