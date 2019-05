Baby Sussex: Meghan bricht mit Nanny-Tradition

Seit Harry und Meghan verheiratet sind, haben die beiden schon mit so manch royaler Tradition gebrochen. Auch nach der Geburt ihres ersten Kindes will sich das Ehepaar offenbar nicht an die Bräuche am Hof halten. Was die Nanny für ihr Kind anbelangt, gedenkt Herzogin Meghan angeblich nicht, wie üblich eine "Norland Nanny" anzuheuern. Wie die britische Daily Mail berichtet, würde die einstige Schauspielerin am liebsten ein US-amerikanisches Kindermädchen anstellen.

Keine traditionelle Elite-Nanny für Baby Sussex?

Für die britische High Society gelten "Norland Nannys" schon lange als das ultimative Statussymbol. Das Norland College gilt als Kaderschmiede von Elite-Nannys. 18.000 Euro kostet ein Semester auf der renommierten Kindermädchenschule, wo neben Nähen, Kochen und Windelnwechseln auch Selbstverteidigung und eine Social-Media-Ausbildung auf dem Stundenplan stehen.

Dafür herrscht ein regelrechtes Griss um die Super-Nannys. "Unsere Mädchen sind gewissermaßen der Rolls-Royce unter den Kindermädchen", rühmt sich die Direktorin.

Die rund 20 Absolventinnen pro Jahr werden an wohlhabende Eltern aus der ganzen Welt, darunter Popstars, Milliardäre oder eben die Königsfamilie, vermittelt.

Auch Maria Teresa Turrion Borrallo, die Nanny von Williams und Kates Kindern, hat auf der renommierten Kindermädchen-Schule ihren Abschluss gemacht.