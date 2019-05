Prinz Harry freut sich über Sohn: "Ich bin überglücklich"

Unterstützt wurde das Herzogspaar bei der Inneneinrichtung von Frogmore Cottage laut Elle von Julia Corden und Vicky Charles, den Inhabern des angesagten Inneneinrichtungsstudios " Charles and Co". Letztere zeichnet sich auch für die Einrichtung des Londoner VIP-Clubs " Soho House" verantwortlich – jenem Nobel-Etablissement, in dem Meghan und Harry ihr zweites Date nach ihrem Kennenlernen genossen haben, bei dem sie sich endgültig näher kamen.

Auch für das Interieur des Member Clubs Soho Farmhouse ist " Charles and Co" bekannt, in dem die Herzogin von Sussex ihren Junggesellinnenabschied feierte.