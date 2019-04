Beckhams, Eugenie oder Clooneys: Wer wird Taufpate von Harrys Kind?

Das Baby von Meghan und Harry lässt nicht mehr lange auf sich warten. Für Gesprächsstoff sorgt der zukünftige Nachwuchs des Paares aber schon lange. Gerätselt wird unter anderem, wen die beiden als Taufpaten für ihr Erstgeborenes auswählen werden. Die Antwort lässt noch auf sich warten. Denn nicht einmal Royals-Kenner können mit Sicherheit sagen, wem die Ehre zuteil werden wird.

"Es ist kompliziert. Ich denke, sie wird einen Promi wählen und Harry jemandem aus seinem engsten Freundeskreis", so ein Insider gegenüber dem britischen Telegraph. "Aber ich denke, am Ende wird es Meghan entscheiden. So wie sie alles entscheidet."