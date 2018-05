Gestatten, Harrys & Williams Muskelprotz-Cousin

Der Öffentlichkeit mag Harrys und Williams Cousin Arthur Chatto vielleicht weniger bekannt sein – der Titel "Selfiekönig" ist Prinz Charles‘ Neffen Arthur Chatto dafür aber gewiss.

Harrys Cousin zeigt gern seine Muskeln

Der 19-jährige Sohn von Lady Sarah Chatto (Tochter von Prinzessin Margaret aus deren Ehe mit ihrem ersten Mann Antony Armstrong-Jones) und dem britischen Schauspieler Daniel Chatto gilt in der britischen Society als begehrter Junggeselle.

Der 1999 geborene Royal hat vergangenen Sommer seinen Abschluss am renommierten Eton College gemacht, wo einst auch Prinz William und sein Bruder Harry zur Schule gegangen sind, und studiert nun Kunstgeschichte an der Universität in Edinburgh.