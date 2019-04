Baby Sussex: Diese Namen stehen in Wettbüros hoch im Kurs

1960 heiratete Margaret den bürgerlichen Fotografen Antony Armstrong-Jones. Die Ehe verlief von Anfang an turbulent. In späteren Jahren kamen außereheliche Affären auf beiden Seiten hinzu. 1978 wurde die Ehe geschieden. In den letzten Lebensjahren machten Margaret diverse Krankheiten zu schaffen. Die starke Raucherin erkrankte an Lungenkrebs. 2002 verstarb die Prinzessin an einem Schlaganfall.