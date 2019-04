Was Prinz Philip trieb, als die Queen mit Charles in den Wehen lag

"Es war das erste Mal, dass er bei einer Geburt seines Kindes anwesend war", berichtet Historikerin Ingrid Seward in ihrem Buch "My Husband and I: The Inside Story of 70 Years of the Royal Marriage". Damals brach die Königin einmal mehr die Tradition: "Die Queen war zu dem damaligen Zeitpunkt 37 Jahre alt. Die früheren Geburten waren nicht leicht für sie gewesen, doch sie fand, sechzehn Jahre nach Charles' Geburt hätten sich die Bräuche geändert - selbst bei einem Themen wie der Geburtskunde."