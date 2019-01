Herzogin Meghans striktes Baby-Regime: Geht das zu weit?

Im April soll das Kind von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zur Welt kommen. Das Paar soll bereits alle nötigen Vorkehrungen getroffen haben - auch das Kinderzimmer sei bereits fertig. Was die Ausstattung des Raumes betrifft, habe besonders Herzogin Meghan hohe Ansprüche gehabt.

Meghan & Harry: Baby-Überwachung via Smartophone

Eine Stereo-Anlage, Sicherheitsfenster und Kameras: Das Kinderzimmer soll laut Cosmopolitan zur Sicherheit des royalen Babys technisch gut ausgestattet sein. Harry und Meghan können ihr Kind so jederzeit im Blick haben. Per Smartphone habe das Paar Zugriff auf alle Geräte.

"Sie werden aufs Ganze gehen, was die Sanierung des Hauses betrifft und da Harry seine technischen Spielereien so sehr liebt, wird es sehr cool", erklärte ein Insider gegenüber dem Magazin. Er verriet auch: "Sie werden dann in der Lage sein, alles von ihren Smartphones aus kontrollieren zu können."