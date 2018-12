Meghan Markle: Geplante Geburt bricht eine Tradition

Eigene Erziehungs-Wege

Doch nicht nur während der Geburtsplanung geht Herzogin Meghan eigene Wege. Auch in Erziehungsfragen hat Prinz Harrys Angetraute spezielle Vorstellungen. Sie möchte ihr Kind moderner großziehen, als Kate und William das tun. Meghan will Harry stärker in die Kindererziehung involvieren. Ihr sei es wichtig, dass auch der Prinz ihren Kind in der Öffentlichkeit öfter auf den Arm nimmt. Außerdem wolle die 37-Jährige Stillen in der Öffentlichkeit normalisieren, so das britische Magazin Heat.

Der genaue Geburtstermin des royalen Sprösslings bleibt ein wohlbehütetes Geheimnis. Man weiß nur, dass das Baby im Frühjahr 2019 zur Welt kommt. Verschiedene Medien spekulieren, dass die Geburt im März stattfindet.