Butler nimmt Meghan in Schutz: "Königshaus ist ein Minenfeld"

Ehemaliger Butler: "Sandringham ist wie Downton Abbey auf Speed"

Bereits einige Tage vor dem Weihnachtsfest bezeichnete Burrell das Sandringham House, in das Queen Elizabeth II (92) ihre Familie jährlich zum Weihnachtsfest einlädt, als " Downton Abbey auf Speed". Er vermutete, Meghan habe es dort aufgrund der strikten Regeln schwer. Außerdem würden viele große Persönlichkeiten um Aufmerksamkeit kämpfen. Auch das mache es der ehemaligen US-Schauspielerin nicht leicht, sich in die Königsfamilie zu integrieren.

Herzogin Meghan: Ähnlichkeiten zu Princess Di

Der ehemalige Mitarbeiter des Buckingham Palace verglich in einer Dokumentation Herzogin Meghans Schicksal mit dem von Princess Di. Paul Burrell meinte in diesem Zusammenhang, dass die Königsfamilie "gemein" oder "böse" sei. Er beschrieb Dianas Situation als neues Mitglied der britischen Royals in der Dokumentation "Kate V Meghan: Princesses at War".