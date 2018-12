Adelsexperte verrät: "Meghan spielt ein gefährliches Spiel"

Ende einer Tradition?

Weihnachten wäre ein guter Anlass dazu gewesen. Wie die Daily Mail berichtete, war das Versenden von Weihnachtskarten eine Tradition zwischen Meghan und ihrem Vater. In der Zeitung hatte der ehemalige Lichtregisseur Karten der vergangenen Jahre veröffentlicht. In den Schreiben an den 74-Jährigen zeigte sich Meghan emotional. Diese Vater-Tochter-Tradition könnte nun ihr Ende gefunden haben.

Meghans Familie war in den letzten Monaten immer wieder in den Medien aufgefallen. Nicht nur ihr Vater, auch Halbschwester Samantha Markle und Neffe Tyler Dooley gaben der britischen Presse Stoff für Schlagzeilen.

Thomas Markle sorgte dabei nicht nur mit seiner Kritik am Königshaus für Ärger, sondern auch mit gefälschten Paparazzi-Bildern. An der Hochzeit von seiner Tochter mit Prinz Harry im Mai konnte er laut eigener Aussage aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes nicht teilnehmen. Die Unterlagen, die dies belegen, hatte er gemeinsam mit Herzogin Meghans alten Nachrichten an ihn veröffentlicht.