Meghan Markles Vater veröffentlicht Nachrichten der Herzogin

Meghans liebevolle Nachrichten

Markle veröffentlichte zwei liebevoll formulierte Karten seiner Tochter an ihn. Diese sollen als Beweis für die einst innige Beziehung zu seiner Tochter dienen. In einer der Karten steht geschrieben: "Daddy, (…) alles was ich tun will, ist dich stolz zu machen." Die Karte unterschrieb Meghan mit dem Spitznamen, den ihr Vater ihr als Kind gegeben hatte, "Bean" (Bohne). In einer anderen Nachricht bedankt sich Prinz Harrys Frau bei ihrem Vater dafür, immer gut auf sie aufgepasst zu haben und verabschiedet sich mit: "Ich liebe dich unendlich."

"Ich habe es geliebt, von Meghan Karten zu bekommen", erzählte Markle im Interview. "Sie schrieb mir über die Jahre hinweg hunderte kleine Karten und Notizen. Manchmal waren sie für spezielle Anlässe, manchmal nur kleine Notizen, die sie im Haus hinterließ. Ich habe immer noch ein Post-it auf meinem Kühlschrank auf dem steht 'Ich liebe dich Daddy'. Ich sehe es jeden Tag."