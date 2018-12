Herzogin Meghan: Dieser Shitstorm geht unter die Gürtellinie

Als Neuzugang in der britischen Königsfamilie hat es Herzogin Meghan nicht einfach. Seit ihrer Hochzeit mit dem britischen Royal wird die ehemalige Schauspielerin von Fans und Presse genauestens beäugt. Kein Fettnäpfchen, kein modischer Faux-Pas bleibt unentdeckt. Und Kritik gab es schon viel. Dass die werdende Mutter nun ausgerechnet für ihren Umgang mit ihrem Babybauch verrissen wird, geht aber doch etwas zu weit.

Shitstorm für mütterliche Babybauch-Pose

Mitte Oktober hatte der Palast verkündet, dass die 37-Jährige und Prinz Harry ihr erstes Baby erwarten. Seitdem rückt Meghan ihren wachsenden Bauch immer wieder in den Mittelpunkt, in dem sie bei öffentlichen Auftritten liebevoll ihre Hände auf ihre Babykugel legt.

Von der mütterlichen Geste zeigen sich inzwischen viele Briten genervt. Sie werfen Harrys Frau vor, dass sie mit der mütterlichen Geste nur Aufmerksam generieren wolle. Denn selbst als von einem Bäuchlein noch nichts zu sehen war, hatte Meghan versucht, ihren Bauch in den Fokus zu rücken. Generell würde sie ihren Bauch viel zu sehr zur Schau stellen. So auch, als sie sich bei ihrem ersten Auftritt nach Verkündung der Schwangerschaft in Sydney in einem hautengen, weißen Kleid zur Schau stellte.