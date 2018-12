Überraschungsgast bei Awards: Meghan hüllt Babybauch in Givenchy

Auf dem roten Teppich war von ihr keine Spur. Das Posieren vor den Fotografen hätte sich für ein Mitglied der britischen Royals auch nicht geziemt. Dennoch hatte keiner der Gäste bei den British Fashion Awards, die am Montagabend in London vergeben wurden, damit gerechnet, dass Herzogin Meghan an der Veranstaltung teilnehmen würde.

Minimalistische Frisur zu Samt

Die 37-Jährige war eingeladen worden, um Clare Waight Keller den Award als "Designer of the Year" zu übergeben. Die Givenchy-Chefdesignerin hatte das royale Hochzeitskleid entworfen und bekam unter anderem aufgrund dieser Leistung den Preis verliehen.