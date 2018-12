Prinz William machte sich über Kates Outfit lustig

Während William seine Frau mit ihren modischen Entscheidungen aufzieht, scheint sich sein Bruder Harry bei der Zusammenstellung von Meghans Looks aktiv einzubringen. Laut der Daily Mail wolle die Herzogin von Sussex immer die Meinung ihres Mannes wissen, wenn sie neue Outfits anprobiert. "Er sagt ihr, was er am besten findet, anstatt ihr beim Befolgen des royalen Protokolls bezüglich Saumlängen und ähnlichem zu helfen", so eine Quelle gegenüber dem britischen Blatt.