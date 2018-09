An diese Schmuckregeln müssen sich Kate und Meghan halten

Beide stammen aus bürgerlichem Haus, beide haben in die royale Familie eingeheiratet. Seitdem Kate und Meghan offizielle Mitglieder des britischen Königshauses sind, haben sie nicht nur Verhaltensregeln zu befolgen. Denn die Queen hat auch ein paar Vorgaben, was die Outfits der beiden Damen angeht. So sollten zu Kleidern immer Strumpfhosen getragen werden (Meghan verstößt gerne gegen diese Regel) und tiefe Ausschnitte sowie kurze Hosen sind bei öffentlichen Auftritten tabu (mehr dazu hier).

Keine Diamanten vor sechs Uhr abends

Und obwohl sowohl Kate als auch Meghan ein gut gefülltes Schmuckkästchen haben, können sie dessen Inhalt nicht nach Belieben ausführen. Myka Meier, Expertin in royaler Etikette, verriet ein einem Interview mit news.com.au, dass es sehr unwahrscheinlich sein, dass man die Royals untertags mit Diamanten zu Gesicht bekommt. "Vor sechs Uhr abends sieht man Metalle, Edelsteine, Perlen oder Sapphire", erklärt die Expertin. Die wertvollen Steine seien für Termine am Abend vorgesehen.