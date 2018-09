Gala: Meghan trägt Kleid von Michelle Obamas Lieblingsdesigner

Seit Anfang September sind Prinz Harry und Meghan Markle, nachdem sie ein paar Wochen im Ausland geurlaubt hatten, wieder zurück in London. Nach einem Theaterbesuch zu Beginn des Monats standen für das Paar diese Woche gleich zwei offizielle Termine an.

Royales Blau

Am Dienstag waren die beiden zu Gast bei den WellChild Awards in der britischen Hauptstadt. Für ihren ersten Besuch bei der Veranstaltung entschied sich die Herzogin gegen ein Abendkleid und griff stattdessen lieber zu einem schwarzen Hosenanzug des New Yorker Labels Altuzarra. Darunter trug die 37-Jährige ein schwarzes Top und kombinierte dazu schlichte Pumps und eine dezente Clutch.