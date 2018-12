Herzogin Kate trägt erstmals Anzughose in der Öffentlichkeit

Bei ihrer Dienstreise nach Zypern, die Herzogin Kate am Mittwoch gemeinsam mit Prinz William antrat, probierte sich die 36-Jährige an einem neuen Look aus. Erstmals zeigte sie sich in der Öffentlichkeit in einer eleganten Anzughose beim Verlassen des Flugzeugs auf der Insel.

Mal etwas anderes

Zum khakifarbenen Blazer von Smythe kombinierte die dreifache Mutter ein weißes Oberteil und eine schwarze, leicht ausgestellte Hose. Ihre Taille betonte sie mit einem Gürtel im Kroko-Look.