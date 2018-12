London: Was Herzogin Kate zu einer Weihnachtsfeier anzieht

Was soll ich zur Weihnachtsfeier anziehen? Besonders schwierig ist die Antwort für Normalsterbliche bei der Einladung der eigenen Firma zu beantworten. Auch Herzogin Kate hat noch einige Termine vor dem Fest mit ihrer Familie zu absolvieren. Im Kensington Palast veranstaltete sie am Dienstag gemeinsam mit Prinz William eine Weihnachtsparty für die in Zypern stationierten Mitglieder der Royal Ar Force Coningsby.

Klassiker in Karo

Für diesen Anlass entschied sich die Herzogin für ein schwarzes Cashmere-Oberteil von Brora und kombinierte dazu einen Weihnachtsklassiker: einen rot karierten Rock von Emilia Wickstead. Als gemütlichere Alternative zu Pumps griff Kate zu schwarzen Wildlederstiefeln.