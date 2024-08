Bericht: Taylor-Swift-Partner Travis Kelce nach Terror-Plänen"sehr besorgt"

Nach der Absage der drei Konzerte von Taylor Swift in Wien nach Festnahme von Terrorverdächtigen ist die Enttäuschung unter den Fans naturgemäß groß.

Eine Stellungnahme des US-Popstars blieb bisher aus. Das US-Promiportal Page Six schreibt indes, dass Swifts Partner, Football-Star Travis Kelce, die Situation beunruhigt verfolgte. "Er ist sehr besorgt", zitiert Page Six eine namentlich nicht genannte Quelle. Kelce habe Swift "sofort" kontaktiert hat. Dem Bericht zufolge habe er keine Pläne, nach Europa zu reisen, da er sich in den Vorbereitungen auf die kommende Football-Saison befinde.

Ein am Mittwoch in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) unter Terror-Verdacht festgenommener mutmaßlicher Anhänger der radikalislamischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) wollte offenbar einen Terror-Anschlag auf eines der drei Konzerte verüben. Der 19-Jährige hatte vor, außerhalb des Ernst-Happel-Stadions in Wien möglichst viele Menschen mit einem Sprengsatz sowie Hieb- und Stichwaffen zu töten, wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Innenministerium mitgeteilt.

Ein Jahr Swift und Kelce Taylor Swift und Travis Kelce haben 2023 ihre Liebe offiziell gemacht und begeistern seitdem nicht nur ihre Fans. Die Sängerin und der NFL-Star zeigen sich auch ein Jahr später immer wieder sehr verliebt. Das Liebesleben Popstars war lange Zeit turbulent, mit Kelce scheint Swift ihr großes Glück gefunden zu haben.

Kelce spielt für die Kansas City Chiefs in der National Football League, gewann mit dem Team drei Superbowls. Nach dem Sieg im Februar gingen die Knutschbilder des Paares um die Welt. Die Geschichte der beiden begann - zumindest in der Öffentlichkeit - im Sommer 2023. Kelce besuchte ein Konzert von Swift im Heimstadion seiner Mannschaft in Kansas. In seinem Podcast erzählte er später, dass er versucht habe, Swift ein Freundschaftsarmband mit seiner Handynummer zu geben. Nach dem missglückten Kennenlernversuch wollte der 34-Jährige sein Privatleben zunächst nicht weiter kommentieren.

Doch spätestens als Swift dann Ende September 2023 bei einem NFL-Spiel von Kelce zusammen mit seiner Mutter in der Familienloge saß, witterten nicht nur Fans die große Lovestory. Ein erstes öffentliches Foto der beiden gab es dann im Oktober händchenhaltend in New York City, nach getrennten Auftritten in einer US-Show. Der Rest ist inzwischen amerikanische Musik-Football-Geschichte. Es folgten weitere Swift-Besuche bei Spielen der Kansas City Chiefs und Kelces Abstecher in das VIP-Zelt ihrer "Eras Tour" im argentinischen Buenos Aires. Nach der Show fielen sich beide dort in die Arme und küssten sich. Spätestens danach gab es keine Zweifel mehr am Beziehungsstatus.