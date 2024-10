ÖSV-Star Feller vor Weltcupauftakt: "Der Erfolg macht süchtig“

Feller wird’s nicht weiter schmerzen, es ist vielmehr eine große Ehre für den besten Slalomläufer der Gegenwart, wenn viele Menschen ihm so nahe kommen.

So wurden in seiner Heimatgemeinde Fieberbrunn eine Skipiste und eine Laufstrecke nach dem Ehrenbürger benannt.

Der zweifache Familienvater hat lieber seine Ruhe und schätzt die Privatsphäre. Vor dem Weltcupauftakt am Sonntag in Sölden nahm der 32-Jährige bewusst noch einmal Abstand vom Skifahren und gönnte sich einige Tage Auszeit beim Fischen mit der Familie.

Das sind die angenehmen Seiten des Ruhmes, und auch wenn es der Tiroler Routinier versteht, sich im Scheinwerferfokus richtig in Szene zu setzen, so ist Manuel Feller dann doch keiner, der diesen Rummel um seine Person braucht und auskostet.

Der kommende Winter wird ohnehin stressig genug. Gerade für einen Läufer wie Feller, der für das Seelenwohl der Skination eine große Verantwortung trägt. So viele Athleten gibt’s aktuell im ÖSV-Herrenteam dann auch wieder nicht, die schon einmal ein Siegespodest von ganz oben gesehen haben.

Er selbst ist im vergangenen Winter so richtig auf den Geschmack gekommen und hat seine vier Saisonsiege ordentlich ausgekostet. „Der Erfolg macht süchtig. Ich will dieses Gefühl wieder haben und solche Momente noch einmal erleben.“

Diese Bilanz sollten die österreichischen Skifans im Hinterkopf haben, ehe sie die Erwartungen in der Saison der Heim-WM zu hoch schrauben und Wunderdinge erhoffen. „Mir ist es sowieso wurscht, was die anderen von mir erwarten“ , betont Manuel Feller.

Ob der Saisonauftakt dafür der richtige Zeitpunkt ist und Sölden der ideale Ort, sei dahingestellt.

Manuel Feller hat in der Vergangenheit mit dem Heim-Weltcup am Rettenbachferner gefremdelt, er spricht sogar von einer „kleinen Hassliebe“, weil er es dort im Riesentorlauf noch nie in die Top Ten geschafft hat. „Für mich kommt Sölden meistens ein bisschen zu früh. Ich brauche im Riesentorlauf eine kleine Anlaufphase.“