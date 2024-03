Braathen ist zurück: Brasilien sorgt für Ramba-Samba auf Skiern

Es war klar, dass Lucas Pinheiro Braathen jetzt nicht im schnöden Trainingsanzug auftauchen würde. Wahrscheinlich würde er zwar auch darin cool aussehen, aber Braathen liebt nun einmal das Ausgefallene und Extravagante. Also holte er eine Art Männer-Rock aus dem Kleiderschrank, kombiniert mit einem grünen Filzjäckchen und einer viel zu groß geratenen weißen Haube – unmöglich, dass ein Hermann Maier so was angezogen hätte, aber zu Lucas Pinheiro Braathen, diesem bunten Vogel und lustigen Gesellen passt dieses Outfit perfekt an diesem Freudentag.