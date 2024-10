Das Hirscher-Comeback: Der schmale Grat zwischen Superstar und Nervensäge

So wenige Tage vor dem Riesentorlauf könne der Superstar beim besten Willen noch nicht sagen, ob er in der Lage sei, das Rennen zu bestreiten.

Am Dienstag verkündete der niederländische Ski-Verband, dass der Neo-Holländer beim Weltcup-Auftakt in Sölden an den Start gehen wird. Wenige Minuten später folgte das Dementi von Hirschers Team.

Gegenfrage: Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht in Sölden, wo am Wochenende Rekordbesuch erwartet wird und Marcel Hirscher das Motto beherzigen könnte, das er selbst ausgegeben hat: Erlebnisse statt Ergebnisse.

Vieles am Comeback des 8-fachen Gesamtweltcupsiegers wirkt freilich inszeniert und gekünstelt. Nicht zuletzt das demonstrative Zaudern über einen Start am Sonntag.

Es ist ein schmaler Grat zwischen Superstar und Nervensäge. Auch Lieblinge der Nation können ein Ablaufdatum haben. Das haben in diesem Land schon andere Sportler erleben müssen:

Frag nach bei Schwimmer Markus Rogan oder Skispringer Gregor Schlierenzauer, die es geschafft haben, in der Gunst der Fans nach unten zu rasseln.

Marcel Hirscher soll bei seinem Comeback endlich Taten sprechen lassen und das tun, was er am besten kann: Skifahren. Am Sonntag in Sölden.