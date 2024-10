Ex-Ski-Star Feuz über Hirscher: "Schafft es nicht mehr auf das Podest"

Die Rückkehr von Marcel Hirscher ist das Thema schlechthin vor dem Start in den Weltcup-Winter am 26. und 27. Oktober in Sölden. Während Hermann Maier den 35-Jährigen sogar als Siegläufer sieht, ist der Schweizer Beat Feuz deutlich skeptischer.

Der 37-jährige Feuz war viele Jahre lang das Maß der Dinge in der Abfahrt. Er gewann 16 Rennen im Weltcup sowie Olympia-Gold 2022 in Peking. Seine Karriere beendete er bei seinem Heimrennen in Wengen im Jänner 2023.