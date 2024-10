Weltcup in Sölden: Große Bühne für eine Rebellin und einen Brasilianer

Wer erinnert sich nicht an seinen legendärenTobsuchtsanfalls vor einigen Jahren, weil die spitzfindigen Ötztaler es doch tatsächlich gewagt hatten, ihre Werbeplakate mit US-Rennläufern zu zieren. Sogar den Weltcup wollte der fuchsteufelswilde Schröcksnadel damals Sölden wegnehmen .

Nur gut, dass Peter Schröcksnadel nicht mehr ÖSV-Präsident ist. Er wäre sonst beim Anblick der offiziellen Plakate für den Weltcupauftakt in Sölden womöglich wieder zum Rumpelstilzchen geworden.

Die aktuelle Plakatserie , mit der die Gletscherrennen am 26. und 27.Oktober landauf landab in Tirol beworben werden, hätte der streitbare Altpräsident wohl auch nicht goutiert.

Gritsch hatte ihren Startplatz für den Auftakt in Sölden bereits sicher. Die letzten drei Tickets wurden nach der internen Qualifikation an Katharina Truppe, Katharina Huber sowie an Lisa Hörhager vergeben.