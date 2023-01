Der letzte Ritt für den Kugelblitz: Beat Feuz tritt heute ab

„Irgendwann ist einfach genug“, sagte Beat Feuz am zweiten Weihnachtsfeiertag. „Der Körper hat gesagt, es ist vorbei“, erklärte der Schweizer Abfahrer, die physischen Voraussetzungen seien nicht mehr gegeben. „Es braucht so viel Zeit, den Körper in Form zu bringen. Ich müsste sehr viel Zeit investieren - und das bin ich schlichtweg nicht gewillt.“

Der 35-jährige Wahl-Tiroler aus dem Emmental stößt sich am heutigen Samstag in Kitzbühel ein letztes Mal aus dem Starthaus (Rennbeginn ist um 11.30 Uhr/live ORF1), und Beat Feuz tritt mit einem beachtlichen Leistungsausweis die Skipension an. 47 Mal stand er auf dem Weltcuppodest, so oft wie kein anderer Abfahrer, 13 Rennen konnte er gewinnen. 2022 holte er in Peking Olympia-Gold, 2017 WM-Gold, vier Mal gewann er den Disziplinweltcup. Hinzu kommen drei Weltcupsiege im Super-G und drei Goldmedaillen von der Junioren-WM 2007 in Altenmarkt-Zauchensee und Flachau. Damals, man staune, holte Beat Feuz auch noch Bronze im Slalom. Hinter dem Slowenen Matic Skube und einem gewissen Marcel Hirscher.