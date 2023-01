Kriechmayr nach dem Sieg auf der Streif: "Und auf einmal flutscht’s"

Man stelle sich jetzt einmal vor, Vincent Kriechmayr wäre in seiner Karriere öfter so gelöst und aufgeräumt gewesen wie gerade in Kitzbühel. Er wäre heute wohl einer der allergrößten Abfahrer und hätte noch viel mehr Siege und Trophäen eingefahren. Und mit ziemlicher Sicherheit hätte er nicht 31 werden müssen, um endlich auf der Streif zu gewinnen und damit Legendenstatus zu erlangen. „Jetzt werde ich in einem Atemzug mit Matthias Mayer und den vielen anderen Legenden genannt“, sagte Vincent Kriechmayr, „für einen österreichischen Abfahrer ist Kitzbühel das wichtigste Rennen.“