Heimsieg in Kitzbühel: Vincent Kriechmayr gewinnt auf der Streif

Der Sieg bei der ersten von zwei Abfahrten auf der Streif geht an einen Oberösterreicher. Vincent Kriechmayr zeigte an diesem Freitag mit Startnummer 13 einen großartigen Lauf und gewann mit einer Zeit von 1:56,16 vor Sensationsmann Florian Schieder (ITA/+0,23) und Niels Hintermann aus der Schweiz (+0,31).

Für Kriechmayr, den zweifachen Weltmeister von Cortina d'Ampezzo 2021, war es der achte Sieg in einer Weltcup-Abfahrt. Im Februar 2021 hatte Kriechmayr auf der Streif den Super-G gewonnen, in der Abfahrt stand er am Freitag zum ersten Mal in Kitzbühel ganz oben.

"Alles riskiert"

"Die Fahrt war nicht zu hundert Prozent fehlerfrei", sagte Kriechmayr in einer ersten Reaktion im ORF. "Ich habe in der Traverse alles riskiert, die Fahrt war am Limit. Nur oben im Flachen war ich nicht bei den Schnellsten dabei, aber ich kann mir nicht viel vorwerfen."