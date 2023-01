Video: Superstar Lindsey Vonn brauste die Streif runter

Jeder Athlet muss auf dieser Strecke an seine Grenzen gehen, für Lindsey Vonn war es wegen ihrer schweren Knieverletzungen auch ein Sieg über ihren Körper. Die vierfache Gesamtweltupsiegerin hat sich intensiv auf dieses Projekt vorbereitet, neben der Physis spielt aber auch der Kopf eine entscheidende Rolle. „Die größte Überwindung war, als ich im Starthaus gestanden bin. Es ist so steil, man baut so extrem schnell Speed auf. Es war rundherum dunkel und ich konnte nur bis zur Mausefalle sehen und ich hatte das Gefühl, als ob ich über den Rand der Welt hinweg springen würde. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so nervös vor einem Start, es war mental eine meiner größten Challenges.“